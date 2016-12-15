Самый большой католический собор в России

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Уж чего-чего, а внезапно встретить огромный неоготический собор в златоглавой, православной Москве я никак не ожидал...1. 6 утра.Улицы ещё пустынны. Несвойственная столице тишина...Нормальные люди еще спят, а не очень уже поехали куда-то, убивая время до отправки, гуляя по Москве..2. Свернул на Малую Грузинскую.В темноте всплыл пряничный домик в псевдорусском стиле, оказавшийся государственным биологическим музеем им.Тимирязева.Понятно дело, так рано он не работал. Да и дорого очень там, говорят...3. Почти сразу за музеем в небо устремляются шпили католического собора...В отличии от храмов православных, готические соборы с виду более строгие, величественные, но менее душевные.Ну это на мой взгляд..4. Территория.Вход закрыт - работает с 9 утра. Так что снимал через забор.Желтое здание - какой-то ресторан, оно к собору отношения не имеет.Во дворе установлена скульптура «Иисус - добрый пастырь».Что-то не чистят от снега..5. Прикиньте размеры здания...Никого.Кстати, судя по объявлению на воротах, снимать тут тоже запрещено - только по разрешению местных священников.6. Совсем забыл название - кафедральный собор Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии.Один из трёх действующих католических храмов в Москве.Он довольно "молодой" - чуть больше ста лет.7. Согласитесь, древнеевропейская архитектура необычно смотрится на фоне столичных хрущевок..8. При случае, обязательно приеду сюда еще.Интересно поглядеть, как там внутри.Чего только в Москве не встретишь...Доброго дня всем!