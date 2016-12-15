?

Log in

Or connect using:

Предыдущий пост | Следующий пост

Самый большой католический собор в России

  • Dec. 15th, 2016 at 10:00 AM
Поехали!
dobriy_vasya
Уж чего-чего, а внезапно встретить огромный неоготический собор в златоглавой, православной Москве я никак не ожидал...




1. 6 утра.
Улицы ещё пустынны. Несвойственная столице тишина...
Нормальные люди еще спят, а не очень уже поехали куда-то, убивая время до отправки, гуляя по Москве..


2. Свернул на Малую Грузинскую.
В темноте всплыл пряничный домик в псевдорусском стиле, оказавшийся государственным биологическим музеем им.Тимирязева.
Понятно дело, так рано он не работал. Да и дорого очень там, говорят...


3. Почти сразу за музеем в небо устремляются шпили католического собора...
В отличии от храмов православных, готические соборы с виду более строгие, величественные, но менее душевные.
Ну это на мой взгляд..


4. Территория.
Вход закрыт - работает с 9 утра. Так что снимал через забор.
Желтое здание - какой-то ресторан, оно к собору отношения не имеет.
Во дворе установлена скульптура «Иисус - добрый пастырь».
Что-то не чистят от снега..


5. Прикиньте размеры здания...
Никого.
Кстати, судя по объявлению на воротах, снимать тут тоже запрещено - только по разрешению местных священников.


6. Совсем забыл название - кафедральный собор Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии.
Один из трёх действующих католических храмов в Москве.
Он довольно "молодой" - чуть больше ста лет.


7. Согласитесь, древнеевропейская архитектура необычно смотрится на фоне столичных хрущевок..


8. При случае, обязательно приеду сюда еще.
Интересно поглядеть, как там внутри.


Чего только в Москве не встретишь...

Доброго дня всем!


Данный материал является объектом авторского права.
Полная или частичная публикация поста, а также размещенных в нём фотографий, без согласования со мной ЗАПРЕЩЕНА в любых СМИ, печатных изданиях и на любых сайтах, за исключением репостов в личных блогах и личных страниц социальных сетей. Почта для контактов: fotoblog@list.ru. Остальным напоминаю, что при перепечатке фотографий и текста активная и индексируемая ссылка на источник обязательна!




Подписаться на обновления

Что еще посмотреть у меня::

Recent Posts from This Journal

  • В горизонт

    Во Владимирской области есть много интересных мест. В моём блокнотике записаны два из них, где открывается сумасшедший вид на родные просторы,…

  • Чем питается холостяк?

    Жена детьми уехала на неделю к маме. Остался на пару с Басей. Готовить некогда, так что я попал... 1. Нет, в семье всё ок, просто детки…

  • Зачем нужны "ремувки"? Или сбор у Авиатора

    Каждый любитель авиации, космонавтики, да и просто путешествий, знаком с этими красными полосочками на колечке. Вот и у меня на днях появилась ещё…

  • Сбербанк: свой университет

    Здесь получают знания все менеджеры Сбербанка. Многотысячная аудитория университета постигает учебные программы в кампусе действительно мирового…

  • Город Героев и шелуха...

    Сегодня День Героев Отечества. В этот праздник я покажу вам, как их славит городок, где на душу населения приходится самое большое количество героев…

  • Конец атомной монополии США

    Сегодня расскажу, где в Москве можно найти первую выпущенную в СССР атомную бомбу РДС-1, которая уравновесила послевоенный мир. Здесь её разрешается…

  • Самое аутентичное кафе в Костроме

    Это место находится в центре. Здесь надо обязательно побывать каждому путешественнику, который не чурается треша, картинок из советского прошлого и…

  • В первый день зимы

    Пожалуй, лучше приятных воспоминаний о лете могут быть только внезапные поездки в тёплые края. За окном ветер, снег и холод, а у меня жара и море.…

  • Вот это я понимаю - пятница!

    Выйти на бережок озерца, почувствовать лёгкое дуновение теплого ветерка, вдохнуть аромат настоящей природной свежести... Глядеть на мелкую рябь…

promo dobriy_vasya сентябрь 8, 2013 22:04 Leave a comment
Buy for 20 tokens
Расскажите о себе в этом блоге
Посотрудничать со мной можно и нужно следующим образом: -пригласить в необычное место или на интересное событие в качестве блогера; -попросить о помощи в организации и проведении блог-тура; -предложить потестировать полезные гаджеты или услуги; -заказать у меня фотосъемку или репортаж;…

Comments

( Почитать комментарии — Комментировать )
Page 1 of 4
<<[1] [2] [3] [4] >>
dron285
Dec. 15th, 2016 07:05 am (UTC)
Красавец какой!
| Reply | Thread
dobriy_vasya
Dec. 15th, 2016 07:08 am (UTC)
кусочек Европы)
| Reply | Parent | Thread | Expand
(no subject) - alternativamira - Dec. 15th, 2016 09:19 am (UTC) - Expand
(no subject) - kwakin_misha - Dec. 15th, 2016 06:42 pm (UTC) - Expand
tata_lind
Dec. 15th, 2016 07:06 am (UTC)
Красивые у Вас фото получились! Прямо Москву по-другому видишь))
| Reply | Thread
dobriy_vasya
Dec. 15th, 2016 07:09 am (UTC)
спасибо большое!
| Reply | Parent | Thread
(no subject) - alexbabashov - Dec. 15th, 2016 08:23 am (UTC) - Expand
ruslanviktorov
Dec. 15th, 2016 07:09 am (UTC)
Писал про него,внутри там делать нечего
| Reply | Thread
dobriy_vasya
Dec. 15th, 2016 07:26 am (UTC)
о, буду знать
| Reply | Parent | Thread | Expand
(no subject) - ruslanviktorov - Dec. 15th, 2016 07:37 am (UTC) - Expand
(no subject) - tetrodotoxin900 - Dec. 15th, 2016 09:34 am (UTC) - Expand
(no subject) - chlord - Dec. 15th, 2016 11:20 am (UTC) - Expand
(no subject) - ruslanviktorov - Dec. 15th, 2016 12:04 pm (UTC) - Expand
(no subject) - chlord - Dec. 15th, 2016 12:12 pm (UTC) - Expand
zheka_ural
Dec. 15th, 2016 07:10 am (UTC)
крутяк карточки!
| Reply | Thread
dobriy_vasya
Dec. 15th, 2016 07:26 am (UTC)
спасибо!
| Reply | Parent | Thread
anonimusi
Dec. 15th, 2016 07:11 am (UTC)
Неожиданно!!!
Не знала, что в Москве есть такая красота. А как внутри?
| Reply | Thread
dobriy_vasya
Dec. 15th, 2016 07:26 am (UTC)
не удалось попасть - уж очень рано гулял))
| Reply | Parent | Thread
cavallo_blu2
Dec. 15th, 2016 07:12 am (UTC)
Фотографии замечательные!
| Reply | Thread
dobriy_vasya
Dec. 15th, 2016 07:29 am (UTC)
спасибо!
| Reply | Parent | Thread
rustravel
Dec. 15th, 2016 07:12 am (UTC)
какая красотища!
| Reply | Thread
alkopona
Dec. 15th, 2016 07:13 am (UTC)
А ты что в 6 утра то не спал?))
Собор красавец.
| Reply | Thread
nadi_gourmet
Dec. 15th, 2016 07:15 am (UTC)
вот как раз хотела спросить - сам то чего в 6 утра там бродил? :))
| Reply | Parent | Thread | Expand
(no subject) - dobriy_vasya - Dec. 15th, 2016 07:29 am (UTC) - Expand
(no subject) - nadi_gourmet - Dec. 15th, 2016 07:31 am (UTC) - Expand
nadi_gourmet
Dec. 15th, 2016 07:15 am (UTC)
Очень красивый!
| Reply | Thread
remch_ch
Dec. 15th, 2016 07:15 am (UTC)
Внутри зал и ряды стульев, как в кинотеатре )
| Reply | Thread
dobriy_vasya
Dec. 15th, 2016 07:29 am (UTC)
хехе))
| Reply | Parent | Thread
trueadviser
Dec. 15th, 2016 07:16 am (UTC)
Есть еще Католический собор на Таганской, в товарищеском переулке...
| Reply | Thread
dobriy_vasya
Dec. 15th, 2016 07:29 am (UTC)
до туда пока не добрался)
| Reply | Parent | Thread | Expand
(no subject) - marionella - Dec. 15th, 2016 07:42 am (UTC) - Expand
(no subject) - marionella - Dec. 15th, 2016 07:45 am (UTC) - Expand
(no subject) - dobriy_vasya - Dec. 15th, 2016 07:48 am (UTC) - Expand
kostiyanich
Dec. 15th, 2016 07:17 am (UTC)
Красивый. Отличные снимки
| Reply | Thread
dobriy_vasya
Dec. 15th, 2016 07:28 am (UTC)
спасибо!
| Reply | Parent | Thread
grushenka
Dec. 15th, 2016 07:18 am (UTC)
Внутри там нельзя снимать, как и во дворе. Запрет висит
| Reply | Thread
dobriy_vasya
Dec. 15th, 2016 07:28 am (UTC)
вот-вот(
| Reply | Parent | Thread
(no subject) - amoit - Dec. 15th, 2016 09:31 am (UTC) - Expand
(Deleted comment)
(no subject) - grushenka - Dec. 15th, 2016 09:47 am (UTC) - Expand
zhzhitel
Dec. 15th, 2016 07:22 am (UTC)
Правильно, покажи Москву москвичам )
| Reply | Thread
dobriy_vasya
Dec. 15th, 2016 07:28 am (UTC)
хе, меня читают не только москвичи))
| Reply | Parent | Thread
shepelev
Dec. 15th, 2016 07:23 am (UTC)
Да, он у нас красавец. Никак не доходят руки выложить фотоподборку, как мы с женой гуляли в тех краях.
| Reply | Thread
dobriy_vasya
Dec. 15th, 2016 07:28 am (UTC)
жду)
| Reply | Parent | Thread
podmoskva
Dec. 15th, 2016 07:23 am (UTC)
Вася, фотки улётные!
| Reply | Thread
dobriy_vasya
Dec. 15th, 2016 07:28 am (UTC)
спасибо огромное!)
| Reply | Parent | Thread
3ojlotou
Dec. 15th, 2016 07:25 am (UTC)
Ночью особенно красив.
| Reply | Thread
dobriy_vasya
Dec. 15th, 2016 07:28 am (UTC)
точно. в грозу круто наверное))
| Reply | Parent | Thread
rider3099
Dec. 15th, 2016 07:25 am (UTC)
А красиво выглядит!
| Reply | Thread
dobriy_vasya
Dec. 15th, 2016 07:27 am (UTC)
ага)
| Reply | Parent | Thread
ki_bella
Dec. 15th, 2016 07:27 am (UTC)
огромный)
| Reply | Thread
photo_grafo
Dec. 15th, 2016 07:29 am (UTC)
Внутри скромненько, белые стены, стульчики :) Архитектура, конечно, крутая) Настоящая готика в центре Москвы
| Reply | Thread
dobriy_vasya
Dec. 15th, 2016 07:30 am (UTC)
во как..
| Reply | Parent | Thread
shchukin_vlad
Dec. 15th, 2016 07:31 am (UTC)
и у них одни запреты）
| Reply | Thread
dobriy_vasya
Dec. 15th, 2016 07:35 am (UTC)
вот-вот. дурной пример...
| Reply | Parent | Thread
bernigor
Dec. 15th, 2016 07:33 am (UTC)
Да, пожалуй, в Москве это экзотика.
| Reply | Thread
manyasha_p
Dec. 15th, 2016 07:38 am (UTC)
красивый какой!
| Reply | Thread
marionella
Dec. 15th, 2016 07:38 am (UTC)
Внутри ничего особенного:) приезжай на органный концерт лучше:)
| Reply | Thread
bagira_belaya
Dec. 15th, 2016 07:45 am (UTC)
красиво очень
| Reply | Thread
Page 1 of 4
<<[1] [2] [3] [4] >>
( Почитать комментарии — Комментировать )



Человек в скафандре

Что еще посмотреть у меня:

View my Tags page

Календарик

December 2016
S M T W T F S
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

View All Archives

Powered by LiveJournal.com
Designed by yoksel