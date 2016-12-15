Самый большой католический собор в России

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1. 6 утра.
Улицы ещё пустынны. Несвойственная столице тишина...
Нормальные люди еще спят, а не очень уже поехали куда-то, убивая время до отправки, гуляя по Москве..
2. Свернул на Малую Грузинскую.
В темноте всплыл пряничный домик в псевдорусском стиле, оказавшийся государственным биологическим музеем им.Тимирязева.
Понятно дело, так рано он не работал. Да и дорого очень там, говорят...
3. Почти сразу за музеем в небо устремляются шпили католического собора...
В отличии от храмов православных, готические соборы с виду более строгие, величественные, но менее душевные.
Ну это на мой взгляд..
4. Территория.
Вход закрыт - работает с 9 утра. Так что снимал через забор.
Желтое здание - какой-то ресторан, оно к собору отношения не имеет.
Во дворе установлена скульптура «Иисус - добрый пастырь».
Что-то не чистят от снега..
5. Прикиньте размеры здания...
Никого.
Кстати, судя по объявлению на воротах, снимать тут тоже запрещено - только по разрешению местных священников.
6. Совсем забыл название - кафедральный собор Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии.
Один из трёх действующих католических храмов в Москве.
Он довольно "молодой" - чуть больше ста лет.
7. Согласитесь, древнеевропейская архитектура необычно смотрится на фоне столичных хрущевок..
8. При случае, обязательно приеду сюда еще.
Интересно поглядеть, как там внутри.
Чего только в Москве не встретишь...
Доброго дня всем!
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Comments
Не знала, что в Москве есть такая красота. А как внутри?
Собор красавец.